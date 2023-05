32. Spieltag FC Bayern bleibt auf Meisterkurs

Tuchel frohlockte an der Seitenlinie, dass sich ausgerechnet seine zwei neu in die erste Elf beförderten Stars für die Führung verantwortlich gezeigt hatten. Bei der Frage, warum er denn nach Joker-Einsätzen wieder auf Müller von Beginn an setzte, scherzte der 49-Jährige im Sky-Interview vorm Anpfiff. „Der Druck von euch wurde so groß, dass er spielen musste.“ Ernsthaft begründete er die Hereinnahme dann damit, dass er mit einem Auftritt von Müller und Jamal Musiala Seite an Seite „einen Tick offensiver“ spielen lassen wollte.