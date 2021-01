„Richtiger Weg“ : FC Bayern dankt Rekordmännern Lewandowski und Müller

München Die Bayern melden sich nach zwei Pleiten zurück. Dank zweier Rekordmänner können die Münchner die Hinrunden-Meisterschaft als erfolgreich erledigt abhaken. Trainer Flick ist erstmal zufrieden. Eine Triple-Tugend ist zurück.

Doch der Reset-Knopf ist vier Monate nach der Triplekür gedrückt. „Wir sind auf einem guten Weg und es geht darum, dass wir diesen Weg weiter bestreiten und in den Spieles gegen Augsburg und Schalke noch mal einen Tick an unserer Leistung drehen“, forderte Flick. Hinrunden-Meister sind die Bayern wie zuletzt 2018, aber nach dem Pokal-Aus in Kiel muss in der Bundesliga mehr als nur ein Halbzeit-Titel her. Und in der Champions League, in der das Achtelfinale gegen Lazio Rom naht, auch.