Trainerfrage FC Bayern erwartet keine Rangnick-Entscheidung vor Rückspiel

Rangnick ist der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel. „Wir sind mit Ralf in guten Gespräche, aber jetzt muss man ein paar Tage abwarten, um zu sehen, ob es auch final so rausgeht“, sagte Präsident Herbert Hainer am Sky-Mikrofon. „Wann wir dann das Final-Go geben, müssen wir mal sehen. Aber ich denke, das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wissen, in welche Richtung es geht.“