FC Bayern gewinnt gegen Manchester United mit 1:0

Der FC Bayern München hat eine Woche vor dem Supercup ein Testspiel gegen Manchester United gewonnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister siegte nach klarer Überlegenheit mit 1:0 (0:0). dpa

Javi Martínez (59. Minute) erzielte bei hochsommerlichen Temperaturen per Kopf den einzigen Treffer des von Trinkpausen unterbrochenen Spiels.

Bei seinem Heim-Debüt brachte Trainer Niko Kovac vor 75.000 Zuschauern auch erstmals Neuzugang Leon Goretzka, der nach erst anderthalb Trainingswochen fast das 2:0 erzielt hätte (81./84.).

Jérôme Boateng, der nach dem Abgang von Arturo Vidal zum FC Barcelona als nächster großer Wechselkandidat der Bayern gilt, kam wie Goretzka in der zweiten Spielhälfte zum Einsatz. Die Münchner unterbrachen für das Testspiel ihr Trainingslager in Rottach-Egern.

Nach einem Sieg gegen Paris Saint-Germain (3:1) und zwei Niederlagen gegen Juventus Turin (0:2) und Manchester City (2:3) bestimmten die Bayern gegen den vierten Hochkaräter in diesem Sommer das Geschehen. Das Gäste-Team von Trainer José Mourinho stand allerdings auch sehr tief. Die Fans in der ausverkauften Arena mussten lange auf den einzigen Treffer warten. Nach einem Eckball von Thiago war Martínez mit dem Kopf zur Stelle.

Kovac hatte sein erstes Spiel als Bayern-Coach in der Allianz Arena als eine „Generalprobe“ bezeichnet. „In einer Woche geht es richtig los“, sagte der 46-Jährige am Wochenende. Am kommenden Sonntag steht der Supercup bei Eintracht Frankfurt an, danach folgen im Wochentakt das Pokal-Erstrundenmatch gegen Drochtersen/Assel in Niedersachsen und der Liga-Start zu Hause gegen Hoffenheim. Bis zum Donnerstag bereitet Kovac sein Team weiter am Tegernsee vor. Dort steht am Mittwochabend ein Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern an.

Für Bayern-Schlussmann Manuel Neuer ging am Sonntag eine lange Wartezeit zu Ende. Der Kapitän lief nach seiner langen Verletzungspause erstmals seit dem 16. September und dem 4:0 gegen Mainz wieder in der in der runderneuerten Arena auf.

