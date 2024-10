Fußball-Bundesliga FC Bayern holt Nils Schmadtke als neuen Scouting-Chef

Nils Schmadtke begann 2016/17 beim 1. FC Köln als Scout, also Talentesucher, und wechselte danach in gleicher Funktion zu Borussia Mönchengladbach. Seitdem kennt ihn auch Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl, der früher ebenfalls in Gladbach arbeitete. Im Sommer 2020 wurde Schmadtke dann Leiter der Scouting-Abteilung des VfL Wolfsburg, ehe er nach zwei Spielzeiten als Sportdirektor zu Borussia Mönchengladbach zurückkehrte.