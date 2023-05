34. Spieltag FC Bayern: Meister-Happy-End, aber Aus der Bosse

Als Hainer in der Kabine die Trennung von Kahn und Salihamidzic verkündete, „waren wir im Siegestaumel und hatten alle vielleicht schon den ein oder anderen Schluck vom Zielwasser“, sagte Müller, der das Aus der beiden Bosse bedauerte, „aber der Verein hat eben das Gefühl gehabt, dass sie da was tun müssen“. Die Saison wollte Müller auch gar nicht schönreden. „Das war schon totales Chaos“, sagte er: „Wenn das ein Film gewesen wäre, würden ihn auf jeden Fall viele Leute anschauen und würden dann sagen: Also langweilig war er nicht.“