Bundesliga FC Bayern mit Goretzka und Upamecano gegen BVB

Mittelfeldspieler Goretzka dürfte nach einem Mittelhandbruch einen Einsatz mit einer Schiene wagen. Abwehrspieler Upamecano war erst in dieser Woche wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. Anders als beim peinlichen Pokal-Aus der Münchner am Mittwoch in Saarbrücken (1:2) ist Torjäger Harry Kane von Beginn an dabei.