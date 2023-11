Bundesliga FC Bayern mit klarem Rekordumsatz - Gewinn steigt ebenfalls

„Als ehemaliger Banker durfte ich darüber wachen und als aktueller Finanzvorstand sorge ich dafür, dass es wächst und gedeiht“, sagte Diederich. Er versprach: „Alles, was wir erwirtschaften, wird in den Sport investiert. Bei uns geht es immer in allererster Linie um den Sport. Unser Anspruch bleibt: nationale und internationale Spitzenklasse. Unsere wichtigste Rendite sind Titel.“