Bundesliga : FC Bayern mit Lewandowski, Goretzka und Kimmich

Steht gegen den SC Freiburg in der Startelf: Bayern-Star Robert Lewandowski. Foto: Sven Hoppe/dpa

Freiburg Der FC Bayern München kann in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg nahezu in Bestbesetzung antreten.

Robert Lewandowski, der wegen einer Rippenprellung angeschlagen war, steht in der Startformation. „Er wollte unbedingt von Anfang an spielen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Samstag bei Sky.