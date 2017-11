später lesen 39,2 Millionen plus FC Bayern mit Rekordgewinn - Weitere Investitionen in Stars FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Der FC Bayern München will nach wirtschaftlichen Rekordzahlen auch in Zukunft viel Geld in neue Spitzenfußballer investieren. Der Bundesliga-Krösus setzte im Geschäftsjahr 2016/17 im Gesamtkonzern nie zuvor erreichte 640,5 Millionen Euro um. dpa