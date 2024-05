Fußball FC Bayern ohne „Deadline“ bei Trainersuche

„FC Bayern München ist natürlich ein riesengroßer Verein. Jeder will was darüber wissen, jeder will recherchieren. Ich glaube, das gibt es sehr, sehr selten, dass bei einem Verein rundherum auch so viel stattfindet“, sagte Freund. „Für uns als die Beteiligten ist es natürlich am schönsten, wenn wir intern arbeiten können, wenn wir unsere Sachen so weit als möglich bei uns an der Säbener Straße abhandeln können und dann mit Verkündungen nach draußen gehen können.“