Bundesliga FC Bayern ruft Liga-Gipfel gegen BVB zum Endspiel aus

Die Spieler haben in der Theorie offenbar verstanden, um was es geht. „Wir müssen das Spiel gewinnen, sonst sind wir ganz schnell raus aus dem Rennen“, sagte Joshua Kimmich, der die Nationalmannschaft in Abwesenheit von Manuel Neuer durch die Woche führen wird und in Leverkusen das Führungstor erzielte (22. Minute): „Wir alle können die Tabelle lesen. Und wir alle haben heute unsere Leistung gesehen. Dementsprechend wissen wir alle, dass wir jetzt in allen Wettbewerben Druck haben.“