Fußball-Bundesliga FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

Am Montagabend (18.00 Uhr) absolviert der FC Bayern in Rottach-Egern ein öffentliches Training. Zwei Tage später steht dann zum Abschluss das erste Testspiel unter Kompany an. Die Münchner treffen in der Alpenidylle am Mittwochabend auf den unterklassigen FC Rottach-Egern.