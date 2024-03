Bundesliga FC Bayern verlängert Vertrag mit Mathys Tel langfristig

Tel kam in München in bisher beachtlichen 59 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 13 Tore. „Diese Vertragsverlängerung bedeutet mir sehr viel. Ich habe beim FC Bayern schon viel gelernt - auf und außerhalb des Platzes“, sagte der französische U21-Nationalspieler, der meist noch in der Jokerrolle fungiert. „Wenn du für den FC Bayern spielst, willst du immer alle Titel gewinnen, ich möchte Tore schießen und vorbereiten, spiele mit Herz und Energie für den FC Bayern und gebe alles für diesen Club und seine Fans.“