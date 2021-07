Testspiel : FC Bayern verliert gegen Gladbach - Gnabry-Rückkehr

München 16 Tage vor dem Duell um Punkte im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach verloren.

Beim 0:2 (0:0) des deutschen Fußball-Meisters traten beide Mannschaften vor 6000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena allerdings noch ohne etliche Topspieler an. Julian Nagelsmann wartet in der Vorbereitung auch nach dem dritten Testspiel weiter auf den ersten Sieg als Bayern-Coach.