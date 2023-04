28. Spieltag FC Bayern wankt im Titelkampf: Kein Schwung für City-Wunder

Nachdem Trainer Thomas Tuchel sich trotz der Champions-League-Abreibung beim 0:3 gegen Manchester City in seine neue Mannschaft „schockverliebt“ hatte, war von diesem Knistern in der noch jungen Liaison vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena nichts zu spüren. Der 49 Jahre alte Coach schüttelte nach misslungenen Aktionen seiner Stars wiederholt verärgert den Kopf oder wendete sich immer wieder genervt ab.