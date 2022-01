Bundesliga : FC-Coach Baumgart legt sich auf Keeper Schwäbe fest

Köln Marvin Schwäbe ist die neue Nummer eins beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Das verkündete Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel beim VfL Bochum am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Über das Auswärtsspiel in Bochum sagte der Trainer: „Das wird nicht nur ein schweres, sondern auch ein enges Spiel.“ Bochum habe in dieser Saison bereits gegen sehr gute Mannschaften punkten können. Nach der Pokal-Niederlage gegen den Zweitligisten Hamburger SV will Baumgart mit seiner Mannschaft nun in der Bundesligatabelle weiter nach oben rücken.