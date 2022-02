Bundesliga : FC-Coach Baumgart zurück: „Liebe das, da am Rand zu stehen“

Köln Auch ohne Steffen Baumgart hat der 1. FC Köln gegen Freiburg gewonnen. Im Freitag-Spiel in Leipzig ist der Trainer nach seiner Quarantäne zurück. Und der FC geht überraschenderweise vor RB ins Spiel.

Dafür darf sich der Trainer des 1. FC Köln nach seiner einwöchigen Corona-Zwangspause endlich wieder am Spielfeldrand austoben statt das heimische Wohnzimmer unsicher zu machen. „Ich liebe das, da am Rand zu stehen“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag, sichtlich motiviert vor der Auftakt-Partie des 22. Spieltags beim Vizemeister am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).