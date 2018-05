Schalke macht Vize-Meisterschaft klar

Schalke 04 hat sich erstmals nach drei Jahren wieder für die lukrative Champions League qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann beim FC Augsburg mit 2:1 (2:1) und ist vor dem letzten Spieltag der Bundesliga nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.

Die Königsblauen, die zuletzt 2014/15 in der Königsklasse vertreten waren, können mit mindestens 30 Millionen Euro an Mehreinnahmen planen.

Thilo Kehrer erzielte in der 23. Minute mit einem schönen Hackentor die Führung für Schalke. Philipp Max glich in der 27. Minute aus, ehe Alfred Finnbogason mit einem Eigentor die Gäste wieder in Front brachte (34.).

Der FCA vergab vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK-Arena früh die Riesenchance zum 1:0. Nach einem Missverständnis zwischen Torwart Ralf Fährmann und Kehrer traf Finnbogason nur den Innenpfosten (3.). In der 21. Minute verpasste der Isländer per Kopf in aussichtsreicher Position.

Wie es geht, zeigte kurz darauf Abwehrspieler Kehrer, der einen Schuss von Guido Burgstaller mit der Hacke unhaltbar für FCA-Keeper Marwin Hitz ins Tor ablenkte.

Augsburg hatte oft mehr vom Spiel, konnte mit den Freiräumen aber erst einmal wenig anfangen. Clever verhielt sich der FCA aber beim Ausgleich. Nach einem umstrittenen Freistoß reklamierten die Schalker noch, als Daniel Baier den Ball gedankenschnell auf Max passte, der aus spitzem Winkel traf. Die Freude währte aber nicht lange, nachdem Finnbogason Kehrers Kopfball unglücklich ablenkte.

Nach der Pause zog sich Schalke früh zurück und lauerte auf Konter. Leon Goretzka (54.) scheiterte aber genauso an Hitz wie Jewgeni Konopljanka (62.). Der FCA war bemüht, machte auch Druck, fand in der vielbeinigen S04-Defensive um Naldo, Kehrer und Benjamin Stambouli aber kaum eine Lücke.