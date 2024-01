Bundesliga „FC steht am Abgrund“: Littbarski sorgt sich um Ex-Club Köln

Littbarski spielte mit kurzer Unterbrechung von 1978 bis 1993 für die Kölner. Als FC-Spieler gewann er 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeister-Titel. In seiner späteren Karriere war er unter anderem Co-Trainer, Interimstrainer, Leiter der Scoutingabteilung und auch Markenbotschafter des VfL Wolfsburg. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen seine beiden ehemaligen Vereine in der Bundesliga in Wolfsburg aufeinander.