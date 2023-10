Bundesliga FCA-Trainer Maaßen auf der Kippe: „Trend zeigt nach unten“

Aus der Darmstädter Kabine hallte nach dem zweiten Sieg nacheinander laute Musik. „Feiern tun wir mal gar nicht“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht dennoch. Das war aber wohl doch geflunkert. Die Hessen zogen mit sieben Punkten am FCA (5) vorbei. Vor der Pause hatten sie 70 Prozent Ballbesitz und hätten da schon in Führung gehen müssen. „Wir konnten in der ersten Halbzeit Selbstvertrauen aufbauen, dass wir in der zweiten Halbzeit veredeln konnten“, kommentierte Lieberknecht. „Wir sind froh, dass wir einen weiteren Dreier holen konnten.“