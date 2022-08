Bundesliga : FCB-Interesse an Haaland für Lewandowski kein Wechselgrund

München Bayern Münchens Interesse an Erling Haaland war für Stürmerstar Robert Lewandowski angeblich kein Grund für den Wechsel zum FC Barcelona.

Lewandowski: „Dankbar für den gemeinsamen Weg“

„Die Zeit in München bleibt mir nur positiv in Erinnerung. Die Menschen, die Erfolge. Mein Herz wird die Geschichte mit dem FC Bayern immer in sich tragen“, sagte der siebenmalige Bundesliga-Torschützenkönig. Er habe sich „mit allen Leuten dort ausgesprochen, mit Hasan Salihamidzic genauso wie mit Uli Hoeneß“. Er sei „dankbar“ für den gemeinsamen Weg, „das war bisher die schönste Zeit in meinem Leben“.