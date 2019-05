Testspiel : FCB verabschiedet sich mit 4:2 in Lindau in die Sommerpause

FCB verabschiedet sich mit 4:2 in Lindau in die Sommerpause

Traf beim Bayern-Testspielsieg in Lindau: Kingsley Coman. Foto: Tobias Hase.

Lindau Double-Gewinner FC Bayern München hat sich mit einem Testspielsieg in die Sommerpause verabschiedet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann bei der SpVgg Lindau mit 4:2 (2:1).

Gegen den Drittplatzierten der Kreisliga A verzichtete Trainer Niko Kovac beim lockeren Kick auf mehrere Stars. Unter anderem fehlten die scheidenden Franck Ribéry und Arjen Robben sowie Jérôme Boateng und James Rodríguez, deren Zukunft offen ist. Dafür kamen einige Spieler aus der gerade in die 3. Liga aufgestiegenen zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Die Partie in Lindau fand im Rahmen der 100-Jahr-Feier des Amateurclubs statt. Vor rund 8000 Zuschauern trafen Resul Türkkalesi, Paul Will, Daniel Fritzler per Eigentor und Kingsley Coman für den deutschen Meister und Pokalsieger. Die Tore der Gastgeber erzielten Musa Gaye und Amir Bolic. Ursprünglich hatten die Münchner eine Reise nach China geplant. Aber aus „organisatorischen Gründen“ wurde diese abgesagt.