Fußball-Bundesliga Fehlstart des Vizemeisters: VfB fremdelt mit neuer Rolle

All das werden sie aber brauchen, wenn sie in den kommenden Wochen und Monaten in gleich drei Wettbewerben unterwegs sind und dabei eine gute Rolle spielen wollen. Schon am Dienstag steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Zweitligist Preußen Münster an. Am Donnerstag wird die Vorrunde der Champions League ausgelost. Große Abende stehen bevor. Die Vorfreude ist riesig. Auftritte wie jener in Freiburg nähren aber auch Zweifel. Kann der VfB sein Niveau halten oder droht womöglich doch wieder ein sportlicher Rückschritt?