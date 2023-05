34. Spieltag Feiern statt quatschen: Union in der Königsklasse

Zum dritten Mal in Folge qualifiziert sich Union für das internationale Geschäft. In der Hinrunde führten die Köpenicker die Tabelle gar mehrere Wochen an. Nur nach zwei Spieltagen stand das Team nicht auf einem Champions-League-Platz. Seit 23 Spielen verlor Union in der Liga nicht mehr in der Alten Försterei. Ein Verein, der in einem der lautesten, aber auch dem kleinsten Stadion der Liga spielt und beim Budget von der Spitze weit entfernt ist.