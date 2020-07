Union Berlin : Felix Kroos: „Ganzer LKW mit Bier“ aus Bremen angekommen

Berlin Union-Berlin-Profi Felix Kroos hat sich für ein besonderes Geschenk aus Bremen bedankt.

„Es ist wirklich ein ganzer LKW mit Bier angekommen bei uns am Stadion, sogar mit einem Brief persönlich an mich adressiert“, sagte der 29-Jährige im Podcast „Einfach mal Luppen“, den er mit seinem Bruder Toni Kroos betreibt und dessen neueste Episode am 8. Juli veröffentlicht wurde.