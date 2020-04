Clubchef Bayer Leverkusen : Fernando Carro: Neue Saison ab Januar, um aktuelle zu retten

Leverkusen Bayer Leverkusens Clubchef Fernando Carro schlägt angesichts der existenzbedrohenden Lage für viele Fußball-Clubs durch die Corona-Krise eine sofortige Umstellung der Liga-Spielzeiten auf das Kalenderjahr vor.

„Um den Kalenderdruck zu beseitigen, der entstehen würde, wenn die aktuelle Saison nicht vor Oktober oder November enden würde, wäre eine Möglichkeit, die Ligen in einem Kalenderjahr, das heißt ab Januar, spielen zu lassen", sagte der 55-Jährige in einem Interview der spanischen Sportzeitung „Marca“.

Der in Barcelona geborene Manager sieht in einer Umstellung die Möglichkeit, die nötige Zeit zu gewinnen, um die aktuelle Saison zu beenden. Und man nehme als Nebeneffekt früher den Liga-Kalender für die WM 2022 in Katar auf, die wegen der klimatischen Bedingungen im Winter stattfindet.