Bundesliga-Topspiel : Festtag mit „Gänsehaut“: BVB freut sich auf volles Stadion

Dortmund Aus der zuletzt oft grauen wird wieder die gelbe Wand. Nach 763 Tagen ist das Dortmunder Stadion gegen Leipzig ausverkauft. Für viele der 81.365 Zuschauer erfüllt sich damit eine Sehnsucht.

Ähnlich groß wie beim Coach ist die Vorfreude bei Hans-Joachim Watzke. „Es haben zwar viele etwas anderes behauptet, aber man merkt, dass die Leute noch Lust haben auf Borussia Dortmund. Auch wenn es dauern wird, bis Automatismen zurückkehren“, kommentierte der BVB-Geschäftsführer in einem Interview der „Funke Medien“ mit Bezug auf die Prognosen von Fachleuten, wonach die deutsche Sportart Nummer eins in Pandemiezeiten viel an Akzeptanz eingebüßt haben könnte. „Alleine der Gedanke daran, dass ich am Samstag in ein gefülltes Stadion eintauchen kann, löst bei mir jetzt schon Gänsehaut aus“, bekannte Watzke.