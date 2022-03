Bundesliga : Finke zu Magath: „Kann sein, dass es klick macht“

Berlin Der frühere Bundesliga-Trainer Volker Finke hält den Umschwung bei Hertha BSC mit Felix Magath unter bestimmten Umständen für möglich.

Hertha BSC hatte Magath am Sonntag überraschend verpflichtet. Zuletzt hatte der 68-Jährige 2012 als Trainer in der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Unter seinem Vorgänger Tayfun Korkut hatten die Berliner in diesem Jahr kein Spiel gewonnen und rutschten auf den 17. Tabellenplatz ab.