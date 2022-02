Bundesliga : Fischer hofft auf Heintz-Einsatz: Zu „viele Dinge“ bei Union

Berlin Trainer Urs Fischer hofft auf einen Einsatz von Abwehrspieler Dominique Heintz im Bundesliga-Spiel des 1. FC Union Berlin gegen den FSV Mainz 05.

„Er hat wieder mit der Mannschaft trainieren können. Ich bin aber noch ein bisschen vorsichtig. Die erste Reaktion ist positiv, aber ich werde das Abschlusstraining noch abwarten, um zu entscheiden, ob er ein Thema für den Spieltagskader ist“, sagte Fischer am Donnerstag. Heintz hatte zuletzt Kopf- und Rückenprobleme. Die Eisernen empfangen Mainz nach zuletzt drei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei.