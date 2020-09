Bayern zu Gast in Hoffenheim : Flick: „Auch müde kann man Topleistungen bringen“

München Trainer Hansi Flick scheint beim FC Bayern München trotz des 120-Minuten-Kraftaktes seiner Mannschaft beim Gewinn des europäischen Fußball-Supercups nicht zu einer größeren Rotation im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim zu tendieren.

Der 55-Jährige verwies zudem darauf, dass er Sonntag (15.30 Uhr) im Vergleich zum 2:1 nach Verlängerung am Donnerstagabend in Budapest gegen den FC Sevilla wieder als Trainer die Möglichkeit habe, fünfmal auszuwechseln. „Das werden wir nutzen“, kündigte Flick an.

Beim nicht-öffentlichen Abschlusstraining am Samstagnachmittag wollte er sich trotzdem ein genaues Bild von der körperlichen Verfassung seiner Akteure machen. Eventuell rückt Flügelspieler Kingsley Coman nach seiner häuslichen Quarantäne wegen eines Corona-Falles in seinem privaten Umfeld in den Kader. Dafür müsste zunächst ein am Freitag vorgenommener Corona-Test negativ sein. Dann könnte Coman womöglich als Joker „für 20 Spielminuten“ eine Option sein, sagte Flick.