Bayern-Coach : Flick: „Es gibt schon eine gewisse Unsicherheit“

München Hansi Flick hat am Start-Wochenende der Bundesliga nach der Corona-Zwangspause bei aller Freude über den Fußball auch nachdenkliche Töne angestimmt.

„Klar mache ich mir meine Gedanken. Es gibt schon eine gewisse Unsicherheit, wie sich alles entwickelt, was noch auf uns zukommt, das liegt nicht in unseren Händen“, sagte der Trainer des FC Bayern München in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Aber es ist auch so: Wir alle lieben den Fußball, da ist es doch ganz normal, wenn man sich wünscht, dass es so schnell wie möglich weitergeht.“