Bayern-Trainer : Flick geht gegen AfD-Politiker vor: „Nicht meine Werte“

München Bayern Münchens Trainer Hansi Flick geht juristisch gegen den AfD-Politiker Johannes Huber (34) vor. Das bestätigte der 55-Jährige in der Online-Pressekonferenz des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt.

„Das stimmt. Ich habe das einem Anwalt übergeben“, sagte Flick. Die Münchner „tz“ hatte zuerst über Flicks Initiative berichtet. Es geht um einen Social-Media-Post, in dem der Bundestagsabgeordnete den Bayern-Trainer zitierte und auch ein Foto von ihm verwendete. Huber griff einen Satz von Flick auf, der sich in der Debatte über Reisen des Profi-Fußballs in der Corona-Pandemie auch kritisch über den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach (57) geäußert hatte. „Man kann die sogenannten Experten langsam nicht mehr hören“, hatte Flick gesagt.