Bundesliga : Flick nach Sieg vor dem nächsten Meisterstück

München Hansi Flick verlässt den FC Bayern als deutscher Meister - das ist so gut wie sicher. Nach dem 2:0 beim Jubiläumssieg gegen Leverkusen fehlt nur noch ein weiterer Dreier zum fünften Stern.

„Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir einen riesigen Schritt in die richtige Richtung machen können. Das haben wir gemacht“, sagte der zufriedene Noch-Trainer der Münchner nach dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen. „Wir wollen möglichst in Mainz auch gewinnen, dann können Sie gerne gratulieren.“

Nach einem Sieg am Samstag beim FSV Mainz 05, wenn Robert Lewandowski seine Jagd auf den legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller wieder aufnehmen will, würde der Triplesieger im neunten Jahr nacheinander mit der Schale feiern. Zum zweiten Mal unter Flicks Kommando, zum 30. Mal in Bundesliga-Zeiten, was den fünften Stern bedeuten würde.