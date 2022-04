Bundesliga : Forsberg zum Matchplan gegen Union: „Emil einwechseln“

Leipzig Für Emil Forsberg von RB Leipzig ist der Matchplan im zweiten Aufeinandertreffen binnen weniger Tage gegen den 1. FC Union Berlin klar.

Der schwedische Nationalspieler hatte den Vizemeister am vergangenen Mittwoch mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit ins Pokalfinale gebracht. Das nächste Duell gegen Union folgt bereits an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Red Bull Arena.