Bundesliga Forsche Münchner Topspiel-Ansagen nach Müllers Meilenstein

Neuer blickte trotzdem angriffslustig auf die große Titel-Kraftprobe voraus. „Wir mögen ja solche Highlight-Spiele“, tönte der Nationaltorhüter. „Jetzt ist es mal anders als in der Vergangenheit, dass wir die Jäger sind. Wir wollen das natürlich ändern, möglichst mit drei Punkten in Leverkusen. Jeder, der das Bayern-Trikot anhat, wartet gerade auf diese Spiele. Das ist in der Champions League so, das ist bei den meisten Spielen gegen Dortmund der Fall. Und gerade so ein Duell mit Leverkusen, wo sie eine sehr gute Saison spielen, ist für uns ein großes Highlight, auf das wir hinfiebern“, lautete Neuers Mia-san-mia-Ansage.