Bundesliga : Fortschritt ohne Befreiungsschlag: Wolfsburger Krise hält an

Wolfsburg Beim VfL Wolfsburg muss man sich aktuell mit wenig zufrieden geben. Das 0:0 gegen Hertha BSC hilft dem Club nicht weiter. Trainer Kohfeldt sieht dennoch erste Fortschritte und spürt weiter „großes Vertrauen“.

Nur 0:0 gegen Hertha BSC

Doch knapp drei Monate später sind die Wolfsburger von Platz neun zum Zeitpunkt des van-Bommel-Abschieds mitten in die Abstiegskampfzone der Fußball-Bundesliga abgerutscht. Das 0:0 gegen Hertha BSC beendete zwar eine quälende Serie von acht Niederlagen am Stück. Dennoch sagte auch der neue Trainer Florian Kohfeldt danach: „Wir haben einen Leistungsschritt nach vorne gemacht, der aber noch nicht zum großen Befreiungsschlag gereicht hat.“ Es gebe „keinen Grund, zu glauben: Es wird wieder. Wir müssen die Zügel extrem straff halten.“

Genau das hätte für van Bommel ein Moment sein können, um nun beim TV-Sender Bild darzulegen: „Ich war in dieser Saison nicht das einzige Problem des VfL.“ Und die Faktenlage hätte ihm sogar recht gegeben. Doch der frühere „Aggressive Leader“ des FC Bayern München hielt sich zurück in diesem Moment, genauso wie er auch im Umgang mit seinen Spielern in Wolfsburg sehr häufig nur freundlich und vage geblieben war: „Ich möchte so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Das war leider nicht so lange zuletzt“, sagte der 44-Jährige. „Aber ich möchte gerne wieder in die Bundesliga.“