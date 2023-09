Bundesliga Fragen und Antworten: Eberls Rauswurf und die Folgen

Das sportliche Sagen hat nun Rouven Schröder, doch der bleibt nur Sportdirektor. Ob der Posten von Eberl in der Geschäftsführung neu besetzt wird, ist momentan eher unwahrscheinlich. Noch nie war ein RB-Sportchef mit so viel Macht ausgestattet worden - und doch war dies am Ende offenbar nicht genug, um die volle Überzeugung zum Standort Leipzig zu bekommen. Dass Mintzlaff sich noch einmal auf so ein Projekt einlässt, ist momentan schwer vorstellbar.