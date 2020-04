Corona-Krise : Fragen und Antworten zu den Sitzungen der DFL und UEFA

Die 36 Profi-Clubs wären laut DFL-Chef Christian Seifert auch schon am 9. Mai „bereit“, um wieder in den Spielbetrieb zu gehen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Berlin Wie geht es mit der Bundesliga weiter? Wie mit der Champions League? Am Donnerstag versuchten sowohl die Deutsche Fußball Liga als auch die Europäische Fußball-Union, weitere Antworten im schwierigen Umgang mit der Coronavirus-Pandemie zu finden.

An einen normalen Spielbetrieb ist längst noch nicht zu denken. Aber die Pläne werden konkreter.

Die 36 Profi-Clubs wären zumindest „bereit“, sagte DFL-Chef Christian Seifert nach der Mitgliederversammlung - auch schon am 9. Mai. Die Entscheidung müsse aber aus der Politik kommen. Selbst ein Datum festzulegen, „wäre anmaßend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns“, sagte Seifert. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am 30. April - dann könnte eine Entscheidung fallen. Stand jetzt scheint der Anpfiff noch im Mai durchaus realistisch.