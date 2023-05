32. Spieltag Frankfurt beendet Misere ohne Glasner - 3:0 gegen Mainz

Glasner, dessen Abschied zum Saisonende unter der Woche offiziell wurde, wurde in seiner Abwesenheit von Assistent Michael Angerschmid vertreten. Die Fans brüllten beim Verlesen der Aufstellung schon vor dem Anpfiff euphorisch Glasners Name. Den Unmut für die bevorstehende Trennung hatte in den vergangenen Tagen eher Sport-Vorstand Markus Krösche abbekommen. Glasner bleiben nun noch drei Spiele, um die Eintracht wieder nach Europa zu führen: Auf Schalke, gegen Freiburg sowie das ersehnte Endspiel am 3. Juni in Berlin.