Bundesliga Frankfurt-Coach Toppmöller: „Sind keine Spitzenmannschaft“

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte der 43-Jährige, der mit Kritik nicht sparte. Die erste Halbzeit sei „fußballerisch sehr, sehr dünn“ gewesen, die Gelb-Rote Karte gegen Niels Nkounkou „leider dämlich“, der Fehler von Hrvoje Smolcic vor dem 0:2 „unerklärlich“ und Gelb-Rot gegen Tuta „auch berechtigt“. Vor allem, so Toppmöller, „nerven mich diese permanenten, einfachen Ballverluste. So kannst du kein Spiel gewinnen.“