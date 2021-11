12. Spieltag : Frankfurt klettert unten raus - Freiburgs Grifo mit Fairplay

Freiburg Eintracht Frankfurt beendet die Freiburger Heimserie und verschafft sich ein gutes Polster auf die Abstiegsregion. Vincenzo Grifo sorgt bei der zweiten Saisonniederlage des SC für eine besondere Aktion.

Mit dem 2:0 (2:0) im Europa-Park Stadion feierten die Hessen ihren dritten Pflichtspielsieg in Serie und bauten ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga auf fünf Punkte aus. „Wir müssen bescheiden bleiben, viele Sachen waren sehr gut, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagte Frankfurts Trainer Oliver Glasner. Das Spiel gegen Royal Antwerpen am Donnerstag, in dem es um den Gruppensieg in der Europa League geht, dürfte seine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen bestreiten. Wichtig sei es nun aber auch, „nicht abzuheben“.