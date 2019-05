Eintracht Frankfurt will Spekulationen um einen Wechsel des europaweit umworbenen Torjäger Luka Jovic zu Real Madrid nicht kommentieren. dpa

Der Fußball-Bundesligavierte gebe „zu jeglichen Gerüchten keine Stellungnahme“, teilte Jan Strasheim, Kommunikations- und Medien-Leiter der Eintracht, auf dpa-Anfrage mit.

Laut der Sportzeitung „As“ soll der serbische Stürmer in der neuen Saison für 60 Millionen Euro zum spanischen Hauptstadtclub wechseln und dort einen Sechs-Jahres-Vertrag bekommen. Nach dem Bericht würde der DFB-Pokalsieger von der Ablösesumme 48 Millionen Euro erhalten. Ein Anspruch auf zwölf Millionen Euro hätte Benfica Lissabon, der vorherige Club des 21-Jährigen. Jovic erzielte in dieser Bundesligasaison 17 Treffer sowie in der Europa League neun. Zuletzt gelang Jovic am vergangenen Donnerstag im ersten Halbfinale gegen den FC Chelsea der 1:1-Ausgleich.

Die Eintracht hatte vor gut zwei Wochen die Kaufoption für den zuvor nur ausgeliehenen Stammspieler gezogen und ihn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 fest an sich gebunden. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Hessen keine Angaben, sie soll bei rund sieben Millionen Euro gelegen haben. Jovic war im Sommer 2017 auf Leihbasis von Lissabon nach Frankfurt gekommen.

Kurzportät von Luka Jovic auf eintracht.de

"AS"-Bericht, engl.