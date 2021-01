18. Spieltag : Frankfurt nimmt Kurs auf Europa

Bielefeld Sieben Spiele, keine Niederlage. Der Aufwärtstrend von Eintracht Frankfurt hält an. Beim 5:1 in Bielefeld setzte das Team von Trainer Adi Hütter ein weiteres Ausrufezeichen. Selbst die Champions League liegt nahe.

Zum erfreulichen Nachmittag für die Eintracht trug auch Jovic bei - wenn auch nur in einer Nebenrolle. Der in der 66. Minute eingewechselte Serbe traf in seinem dritten Joker-Einsatz seit seiner Rückkehr aus Madrid zum dritten Mal. „Wenn man sieht, was bei uns dann noch von der Bank kommt, das ist richtig Qualität“, befand Hinteregger. Ähnlich euphorisch bewertete auch Adi Hütter den souveränen Auftritt seines Teams: „Das war rundum ein gelungener Nachmittag. Wir haben gezeigt, dass wir vor Selbstvertrauen strotzen.“