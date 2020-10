3. Spieltag : Frankfurt stürzt Hoffenheim dank Dost - „Hat Spaß gemacht“

Frankfurt/Main Mit Mut und Offensivdrang schiebt sich Frankfurt am bisherigen Tabellenführer Hoffenheim vorbei. Das Offensivtrio Kamada, Silva und Dost belohnt sich für großen Aufwand. Obwohl Kramaric schon wieder trifft, kann die TSG den furiosen Bayern-Auftritt nicht bestätigen.

„Er hat sich seinen Applaus verdient. Er ist jetzt für mich in einer ganz anderen Verfassung als vergangene Saison“, lobte Trainer Adi Hütter. Mit sieben Zählen aus drei Spielen durften sich die Frankfurter selbst vorübergehend über den Spitzenplatz in der Fußball-Bundesliga freuen. „Das hat Spaß gemacht“, sagte Hütter.

Den diesmal bieder auftretenden Kraichgauern reichte das sechste Saisontor von Andrej Kramaric (18. Minute) nicht, weil Daichi Kamada (55.) und Dost (71.) die umkämpfte Partie vor 8000 Zuschauern verdientermaßen drehten. Beim Team von Trainer Sebastian Hoeneß erinnerte am Samstag wenig an das glorreiche 4:1 gegen Rekordmeister FC Bayern sechs Tage zuvor. „Wir waren zu passiv, wir waren mit Ball zu fehlerhaft“, monierte Hoeneß.

Dost hingegen ist derzeit der Garant der Hessen. Der Niederländer war an sieben der vergangenen neun Tore beteiligt und verzeichnete in allen vier Pflichtspielen dieser Saison mindestens einen Scorerpunkt. Er könne nächstes Mal „noch ein Tor mehr machen, dann müssen wir nicht so zittern“, witzelte Steven Zuber. Der ehemalige Hoffenheimer schob schnell hinterher: „Er hat wirklich sehr gut gearbeitet. Es ist nicht so einfach für einen Stürmer, wenn man so viel arbeiten muss.“