15. Spieltag : Frankfurt verdirbt Svensson das Trainerdebüt in Mainz

Mainz Eintracht Frankfurt hat Bo Svensson das Debüt als Cheftrainer des FSV Mainz 05 verdorben. Der erste Bundesliga-Auswärtssieg beim Nachbarn, der in akuter Abstiegsgefahr schwebt, ist verdient.

Der Portugiese André Silva schoss die Frankfurter am Samstag mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der 24. und 72. Minute im 13. Anlauf zum ersten Bundesligasieg in Mainz und dem ersten Erfolg seit 34 Jahren, als die Eintracht im DFB-Pokal die Oberhand behielt. „Wir sind sehr, sehr glücklich. Es tut gut, dass diese Serie beendet wurde“, sagte Trainer Adi Hütter. Dank des dritten Sieges in Serie mischen die Hessen mit 23 Punkten im Kampf um die internationalen Startplätze mit, während Mainz mit lediglich sechs Zählern am Ende der Tabelle steht.