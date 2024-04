Bundesliga Frankfurts Hasebe sagt mit 40 Jahren Servus

Für Hasebe endet am 34. Spieltag eine 22-jährige Profi-Laufbahn, in der er 17 Jahre in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg und seit 2014 für die Eintracht kickte. „Ich blicke mit Stolz darauf, was ich in all den Jahren erleben und erreichen konnte. Vor allem die Zeit bei Eintracht Frankfurt war von zahlreichen unvergesslichen Momenten geprägt, die ich nie vergessen werde“, sagte Hasebe.