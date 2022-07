Bundesliga : Frankfurts Neuzugang Götze: „Konzentriere mich auf heute“

Frankfurt/Main Mario Götze will nach seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt nicht allzu weit in die Zukunft denken.

„Früher habe ich Pläne gemacht, was ich erreichen will, welche Stufe ich in einem oder in zwei Jahren erreicht haben will. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ich konzentriere mich auf heute, den nächsten Tag und die Woche“, sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview der „Sport Bild“. „Natürlich habe ich Ziele und kenne den Spielplan, aber ich kann jetzt auch laufen lassen. Für mich zählt: daily.“