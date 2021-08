Spieler bleibt Training fern : Frankfurts Trainer Glasner übt deutliche Kritik an Kostic

Bielefeld Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat deutliche Kritik am Verhalten des abwanderungswilligen Offensiv-Stars Filip Kostic geübt.

„Ich will nicht sagen, dass das phantastisch war“, sagte der neue Trainer der Eintracht an seinem 47. Geburtstag nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld. Kostic will den Verein noch in der bis zum 31. August laufenden Transferperiode verlassen. Lazio Rom soll Interesse an dem Serben haben.