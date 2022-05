Europa League : Frankfurts Youngster Knauff: „Unglaublicher Weg“

Sevilla Eintracht Frankfurts Leistungsträger Ansgar Knauff kann die vergangenen Monate selbst nicht so ganz begreifen.

„Zugetraut habe ich mir das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Weg. Ich bin einfach glücklich und sehr froh darüber, den Schritt hierher gemacht zu haben“, sagte Knauff der „Bild-Zeitung“. Der 20 Jahre alte Flügelspieler wurde im Januar von Borussia Dortmund an die Hessen ausgeliehen. Statt in der 3. Liga läuft Knauff nun am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers auf.